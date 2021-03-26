Rosatom, Kuzey Deniz Yolu'nun neden Süveyş Kanalı'na alternatif olabileceğini üç gerekçeyle açıkladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Arktik İşleri Özel Temsilcisi Vladimir Panov, Süveyş Kanalı'nda yaşanan kazanın ardından Kuzey Deniz Yolu'nun öneminin arttığını ifade etti. Rosatom, Kuzey Deniz Yolu'nun Süveyş Kanalı'na neden alternatif olabileceğine ilişkin üç gerekçe sıraladı.

Panov, "Süveyş Kanalı'ndaki kaza, Avrupa ile Asya arasındaki her rotanın kırılgan olduğunu gösterdi. Bu nedenle, sürdürülebilir uluslararası deniz taşımacılığı için alternatif rotaların geliştirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, rekabet gücü her yıl giderek artan Kuzey Deniz Yolu'nun önemi de artıyor" dedi.

Kuzey Deniz Yolu'nun gelişmesinin lojistik risklerinin azaltılmasını sağladığını ve küresel ticaretin sürdürülebilirliğini artırdığını belirten Panov, "Çin, Japonya, Güney Kore gibi Asya ülkeleri, uzun vadeli stratejilerinde Süveyş Kanalı'nın kapanmasını göz önünde bulunduracak" ifadelerini kullandı.

'Süveyş Kanalı'nda günlerce sıkışıp kalabilirsiniz'

Bu arada Rosatom, kazanın ardından İngilizce Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Kuzey Deniz Yolu'nun neden alternatif olabileceğiyle ilgili üç gerekçe sundu.

Birinci gerekçe olarak Kuzey Deniz Yolu'nun 'dev gemileri kullanarak tuhaf şekiller çizmek için daha fazla alan' sunduğunu belirten Rosatom, ikinci gerekçe olarak da "Buz kütlesine takılırsanız, buzu kırma konusunda iyi olan buzkıranlarımız var" ifadesini kullandı.

Rosatom, üçüncü gerekçe olarak "Süveyş Kanalı'nda günlerce sıkışıp kalabilirsiniz" açıklamasını yapıp kazada geminin enlemesine şekilde sıkışıp kalmasına atıfta bulundu.

Thread: reasons to consider Northern Sea Route as a viable alternative to the Suez Canal Route



1. Way more space to draw peculiar pictures using your giant ships https://t.co/SqcMmlC0K8 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

Şubatta ilk kez 'ticari kış seferi' düzenlenmişti

Rosatom ile partneri Sovkomflot, Kuzey Deniz Yolu'nda ilk kez kış mevsiminde ticari gemi seferi düzenlemişti. Çin'in Jiangsu kentinden yola çıkan 'Christophe de Margerie' adlı gemi, '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla birlikte Rusya'nın Yamal yarımadasındaki LNG tesisinin bulunduğu Sabetta'ya ulaşmıştı.

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.