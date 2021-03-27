Rus lider Putin’den Mısır Cumhurbaşkanı’na taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'ın Sohag kentinde meydana gelen, 32 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan tren kazası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’ye bir taziye telgrafı gönderdi.

Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan mesajda, “Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, Sohag vilayetindeki tren kazasının trajik sonuçları dolayısıyla derin taziyelerimizi sunarız. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına içten başsağlığı ve destek sözlerimi ve tüm yaralananlara acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Mısır'ın Sohag kentinde dün iki trenin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, son verilere göre 165 kişi ise yaralanmıştı.

Mısır Demiryolu Müdürlüğü’nün açıklamasında, seyir halindeki iki trenin ilkinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından acil durum frenlerine basıldığı, ilk tren durduktan sonra arkadan gelen ikinci trenin hızını alamayıp öndeki trene çarptığı ve iki trenin de devrildiği belirtilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bölgedeki en eski ve en büyük demiryolu ağlarından birine sahip Mısır'da can kaybına neden olan kazalar sıklıkla meydana geliyor.