Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 8 bin 885

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 885 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 510 bin 744’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 8 bin 885 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 510 bin 744’e ulaştığı belirtildi.

Yeni vakaların arasından 1.062 kişide (yüzde 11.9) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Yeni vakaların en fazla başkent Moskova’da (1.551), St. Petersburg’da (749) ve Moskova bölgesinde (586) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada arıca bir önceki günkü 405 kişiye göre son 24 saat içinde, koronavirüs nedeniyle 387 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 97 bin 404’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 10 bin 337 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 130 bin 498’e ulaştığını vurguladı.

Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranının yüzde 91.6 olduğu ifade edildi.