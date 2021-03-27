Moskova’da Türklerin yaşadığı bir evde gaz patlaması meydana geldi: 4 kişi yaralı

Moskova’nın güneybatısında bulunan bir evde gaz patlamasının meydana gelmesi sonucu yaralanan dört Türkiye vatandaşının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Acil hizmetlerden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneybatısında, Yeni Moskova olarak bilinen şehirleşme bölgesinde yedi Türkün yaşadığı bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu üç katlı bina tamamen yıkıldı, enkaz altında kalan dört kişi çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Yetkili, “Patlama sonucu ev tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından çıkarılan dört kişi, Moskova’daki sağlık kurumlarında tedavi altına alındı” diye konuştu.

Açıklamalara göre olay yerinde acil durum merkezi oluşturuldu, arama kurtarma çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova İdaresi’nden acil müdahale ekipleri ve Acil Psikolojik Yardım Merkezi’nden psikologlar katıldı, çalışmalarda 123 görevli ve 34 adet araç ve makine yer aldı.

Olayla ilgili olarak Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden konsolosluk bölümü ile irtibata geçilerek etkileşim sağlandı.