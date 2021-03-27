Rus sporcular tarihte ilk kez Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda podyumun tamamını doldurdu

Rus artistik patinajcılar tarihte bir ilke imza atarak, İsveç'te düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda podyumun tamamını doldurdu. Anna Şerbakova altın, Yelizaveta Tuktamışeva gümüş ve Aleksandra Trusova bronz madalyanın sahibi oldu.

Rus artistik patinajcılar tarihte bir ilke imza atarak, İsveç'te düzenlenen Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda podyumun tamamını doldurdu. Anna Şerbakova altın, Yelizaveta Tuktamışeva gümüş ve Aleksandra Trusova bronz madalyanın sahibi oldu.

Aleksandra Trusova, beş dörtlü atlayışın üçünü gerçekleştirdi, serbest programı kazandı ve kısa programdaki başarısızlığından sonra tekrar dokuz sıra yükselmesini bildi.

Yelizaveta Tuktamışeva üçlü aksel atlayışının ikisini de başardı ve altı yıl sonra yeniden madalya kazandı.

Anna Şerbakova ise bu sezon kendi yurttaşları arasında en istikrarlı isim olduğunu kanıtlayarak Mariya Butırskaya, İrina Slutskaya, Yevgeniya Medvedeva ve Alina Zagitova gibi isimlerle aynı seviyede yer aldı.