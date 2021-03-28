Paşinyan: Erken seçimlere gidilmesi için nisan ayında istifa edeceğim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, haziran ayında yapılacak erken parlamento seçimleri için önümüzdeki ay anayasa gereği istifa edeceğini açıkladı. Paşinyan, seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevini sürdürecek.

Ermenistan'ın Armavir kentinde vatandaşlarla bir araya gelen Paşinyan, burada yaptığı açıklamada "Erken parlamento seçimlerinin yapılması için nisanda istifa edeceğim. Görevi bırakmıyorum. Bu dönemde başbakan vekili olarak göreve devam edeceğim. Eğer onay verirseniz, size öncesinden daha iyi hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Aksi halde iktidarı seçtiğiniz kişiye devredeceğiz" dedi.

Parlamento seçimleri 20 Haziran'da

20 Haziran'da yapılacağı açıklananan seçimlerden önce ermenistan parlamentosunun lağvedilmesi için Paşinyan'ın istifa etmesi gerekiyor. Eğer vekiller iki oylamada yeni başbakan seçemezse, parlamento kendiliğinden feshedilmiş olacak ve seçimlere gidilecek.

Mart başında başkent Erivan'da taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını da duyurmuştu.

'Rusya-Ermenistan Ortak Askeri Grubu'nu güçlendirmeliyiz'

Bu arada Paşinyan, Rusya-Ermenistan Ortak Askeri Grubu'nun bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı koyulması açısından önemli bir bileşen olduğunu ve bu nedenle bu yapının güçlendirilmesini düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Ermenistan muhalefeti: Hukuki istifayı fiili istifaya çevirmeliyiz

Bu arada Ermenistan muhalefeti, Paşinyan'ın iktidardan tamamen el çekmesini sağlamaları gerektiğini düşünüyor.

Ermenistan'da yaklaşık 20 muhalif siyasi gücün temsil edildiği Anavatanı Kurtarma Hareketi'nin Erivan'da düzenlediği mitingde konuşan hareketin sözcüsü İşhan Sagatelyan, "Paşinyan'ın hukuki istifasını fiili istifaya çevirmeli ve iktidardan ayrılmasını sağlamalıyız" diye konuştu.