ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Palm, Yunanistan'ı 'dilenci' olarak niteledi

Yunanistan'ı dilenci olarak niteleyen ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm, büyük bir skandala imza attı.

Yunanistan Donanması'na hangi fırkateynlerin satın alınacağının görüşüldüğü dönemde, ABD'li diplomat Palm'ın, Twitter hesabından yazdığı bir mesaj büyük tepkilere neden oldu.

Twitter'da bir kullanıcı, farklı iki fırkateynin fotoğraflarını koyarak 'Benim istediğim' ve 'Bana verilenler' mesajını paylaştı.

Bu mesaja yanıt veren Palm, "Dilenciler seçici olamaz" ifadesini kullandı. Bu paylaşım Yunan kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılaştı.

Kullanıcılar, Bağımsızlık Günü'nün 200. yıl dönümünü kutladığı bugünlerde Yunanistan gibi bir ülkeyi 'dilenci' diye nitelemenin tek kelimeyle saygısızlık olduğunu vurguladı.

Stanitsas Haralampos adlı bir kullanıcı "Utanç verici. Bir dahaki sefere düşünüp de konuş" diye yazarken; Philosopher King isimli kullanıcı ise, bu tweet'in Yunanların neden Fransız fırkateynleri almaları gerektiğini mükemmel bir şekilde açıkladığını belirtti.

Nick Lazoropoulos adlı kullanıcı, "Bay Palm. Başka bir Rus sempatizanı daha ortaya çıktı. Toronto'dan selamlar" karşılığını verdi.

Özür mesajı paylaştı

Daha sonra bir özür mesajı yazan Palm, "Gerçek bir kişi olarak ABD hükümeti ve Lockheed adına konuşuyorum. Önceki tweet'imi sildim, zira kaba ve saygısız olmaması gereken yorumum, iyice düşünülüp yazılmadı ve maalesef rencide ediciydi. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Birçok kullanıcı Palm'ın özrünün sahte olduğunu ve Yunan hükümetinin Fransız fırkateynlerini seçmesi gerektiğini yazdı.

2018 yılında, dönemin Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Palm'ı Atina'daki görevinden ayrılmadan önce 'iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine katkıları' nedeniyle Onur Nişanı'yla ödüllendirmişti.

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, 2020’ye göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltmişti.

Ülkenin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almayı ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirmişti.