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    Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 38’e yükseldi

    Kremlin: Myanmar'la yakın ilişkilerimiz bu ülkedeki trajik olayları onayladığımız anlamına gelmiyor

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    Rusya’nın Myanmar'da giderek artan sivil kayıplardan derin endişe duyduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, bu ülke ile ilişkilerin iyi olmasının Moskova’nın oradaki trajik olayları onayladığı anlamına gelmediğini vurguladı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Myanmar'daki durum ve bu ülkeyle ilişkiler ile ilgili açıklamasında Rusya’nın Myanmar'da giderek artan sivil kayıplardan derin endişe duyduğunu belirtti.

    Peskov, “Giderek artan sivil kayıplardan büyük endişe duyuyoruz. Bu konuda derinden endişeliyiz ve Myanmar'daki durumu son derece dikkatli bir şekilde izliyoruz” diye konuştu.

    Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in Myanmar'daki askeri geçit töreninde bulunmasının sorulması üzerine Peskov, “Myanmar ile eskiden beri uzun soluklu ve yeterince yapıcı bağlarımız var, ikili ilişkiler açısından bazı çalışmalarımız var. Buna bu açıdan bakılması gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti: “Bu durum, kesinlikle bu ülkede meydana gelen trajik olayları onayladığımız anlamına gelmiyor.

    Evvelki gün Fomin ve Rusya Savunma Bakanlığı Kamu Konseyi üyelerinin, başkent Nepido’da Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit törenine konuk oldukları belirtilmişti.

    Myanmar'da askeri darbe

    Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. 

    Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

    Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

    Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle sokaklara çıkmıştı. O zamandan bu yana devam eden gösterileri ordu sert bir biçimde bastırıyor.

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    Etiketler:
    Dmitriy Peskov, Myanmar ordusu, Myanmar, Rusya
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