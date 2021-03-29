Kayıt
18:13 29 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rus barış gücü bünyesindeki istihkam birlikleri, Laçin koridorunu mayınlardan, patlayıcı maddelerden, zarar görmüş teçhizat ve araçlardan tamamen temizledi

    Ermenistan: Dağlık Karabağ'daki savaş Minsk Grubu'nun değil, Rusya'nın sayesinde sona erdi

    © Sputnik / Maksim Blinov
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043253277_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_ca32c48deaaedf166d413099b2bba267.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202103291044143367-ermenistan-daglik-karabagdaki-savas-minsk-grubunun-degil-rusyanin-sayesinde-sona-erdi/

    Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki savaşın Ermenistan-Rusya stratejik ittifakının çabaları sayesinde sona erdiğini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının bu konuda başarısız olduğunu belirtti.

    Ermenistan parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu toplantısında konuşan Ayvazyan, "Dağlık Karabağ'daki savaş Rusya'nın çabaları sayesinde sona erdi. Belki birilerinin hoşuna gitmeyebilir ancak bu bir gerçek. Aksi halde, tamamen farklı bir durumla karşı karşıya kalırdık" dedi.

    'ABD ve Fransa'nın başarısızlığı görüldü'

    Savaşın Rusya ile birlikte AGİT Minsk Grubu eş başkanları olan ABD ve Fransa'nın başarısızlığını ortaya koyduğunu belirten Ayvazyan, "Minsk Grubu, sadece müzakereler yoluyla çözüm bulunması amacıyla elverişli atmosferi sağlamak için değil, sorunun askeri çözümünün önlenmesi için de kuruldu. 27 Eylül 2020'de savaşın başlaması, eş başkanların yetkileri kapsamında başarısız oldu" diye konuştu.

    Ermenistan'ın AGİT Minsk Grubu kapsamında Azerbaycan'la müzakerelere yeniden başlamaya ilgi duyduğunu anlatan Ayvazyan, ancak Erivan'ın sadece durum tespiti yapan değil, süreci yöneten güçlü bir eş başkanlığa ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

    'Çatışmalar sırasında KGAÖ'ye başvurmadık'

    Ayvazyan, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'ın güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olduğunu ancak Erivan'ın Karabağ'daki çatışmalar sırasında bu oluşuma başvurmadığını kaydetti.

    'Ermeni dış politikası Rusya'ya bağlı değil'

    Nikol Paşinyan
    © AFP 2021
    Paşinyan: Erken seçimlere gidilmesi için nisan ayında istifa edeceğim
    Ermenistan'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ayvazyan, Erivan'ın bu konuda Rusya'ya bağlı olmadığını ve Moskova'nın stratejik müttefik olarak kalmaya devam edeceğini, bunu önemsediklerini söyledi.

    Ayvazyan, "Etkili dış politika için iç istikrar ve konsolide olmuş bir toplum gerekli. Geleceğe bakmalı, ülkemizin geleceğini ve güvenliğini kişilere ve ülkelere bağlamamalıyız. Sorunlarımızı biz çözeceğiz. Hangi yoldan ve hangi müttefiklerle olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Ermenistan muhalefeti, Erivan'da parlamentonun bulunduğu caddeyi ulaşıma açma kararı aldı
    Rusya ve Ermenistan savunma bakanları askeri işbirliğini görüştü
    Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı olarak Davtyan’ı atadı
    Ermenistan: Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da mümkün olduğunca uzun kalmasını umuyoruz
    Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri: Türkiye ile ilişkilerimizdeki yaklaşımımızda düzenlemeler yapmalıyız
    Etiketler:
    AGİT Minsk Grubu, Rusya, Azerbaycan, Dağlık Karabağ, dışişleri bakanı, Ermenistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Balık lokantası işletmecisi Mustafa Karadeniz de bozayıları yavrularıyla yiyecek ararken sıkça gördüklerini anlattı. Karadeniz, Bozayılar lokantamızın yanına da gelmeye başladılar. Biz de onları besliyoruz, kimseye zarar vermiyorlar. Karnını doyurduktan sonra orman içine giderek uzaklaşıyorlar ifadelerini kullandı. Mustafa Karadeniz, bazı vatandaşların bozayılara yaklaştığını ve bunun çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, Yanında yavrusu olan ayılar daha saldırgan olabiliyor diye konuştu.
    Kış uykusundan uyanan bozayılar yiyecek arayışına girdi
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İsrail’de son erken seçim
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet