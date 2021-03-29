Ermenistan: Dağlık Karabağ'daki savaş Minsk Grubu'nun değil, Rusya'nın sayesinde sona erdi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki savaşın Ermenistan-Rusya stratejik ittifakının çabaları sayesinde sona erdiğini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının bu konuda başarısız olduğunu belirtti.

Ermenistan parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu toplantısında konuşan Ayvazyan, "Dağlık Karabağ'daki savaş Rusya'nın çabaları sayesinde sona erdi. Belki birilerinin hoşuna gitmeyebilir ancak bu bir gerçek. Aksi halde, tamamen farklı bir durumla karşı karşıya kalırdık" dedi.

'ABD ve Fransa'nın başarısızlığı görüldü'

Savaşın Rusya ile birlikte AGİT Minsk Grubu eş başkanları olan ABD ve Fransa'nın başarısızlığını ortaya koyduğunu belirten Ayvazyan, "Minsk Grubu, sadece müzakereler yoluyla çözüm bulunması amacıyla elverişli atmosferi sağlamak için değil, sorunun askeri çözümünün önlenmesi için de kuruldu. 27 Eylül 2020'de savaşın başlaması, eş başkanların yetkileri kapsamında başarısız oldu" diye konuştu.

Ermenistan'ın AGİT Minsk Grubu kapsamında Azerbaycan'la müzakerelere yeniden başlamaya ilgi duyduğunu anlatan Ayvazyan, ancak Erivan'ın sadece durum tespiti yapan değil, süreci yöneten güçlü bir eş başkanlığa ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

'Çatışmalar sırasında KGAÖ'ye başvurmadık'

Ayvazyan, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'ın güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olduğunu ancak Erivan'ın Karabağ'daki çatışmalar sırasında bu oluşuma başvurmadığını kaydetti.

'Ermeni dış politikası Rusya'ya bağlı değil'

Ermenistan'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ayvazyan, Erivan'ın bu konuda Rusya'ya bağlı olmadığını ve Moskova'nın stratejik müttefik olarak kalmaya devam edeceğini, bunu önemsediklerini söyledi.

Ayvazyan, "Etkili dış politika için iç istikrar ve konsolide olmuş bir toplum gerekli. Geleceğe bakmalı, ülkemizin geleceğini ve güvenliğini kişilere ve ülkelere bağlamamalıyız. Sorunlarımızı biz çözeceğiz. Hangi yoldan ve hangi müttefiklerle olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.