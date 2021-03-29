Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan: Ülkemizde esir Azerbaycan askeri yok

Ermenistan parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu toplantısında konuşan Ara Ayvazyan, ülkedeki esir Azeri asker varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayvazyan, "Ermenistan'da esir Azerbaycan askeri bulunmuyor. Erivan, tüm insani yükümlülüklerini yerine getirdi" dedi.

'Azerbaycan bazı askerlerimizi esir tutmaya devam ediyor'

Bu arada Ayvazyan, Azerbaycan'ın bazı Ermeni askerleri esir tutmaya devam ettiğini söyledi.

Sputnik Ermenistan'ın haberine göre esir Ermeni askeri sayısının söylenen 188 rakamından biraz farklı olduğunu belirten Ayvazyan, net rakamı şu anda söylemeyeceğini ifade etti.

Daha önce, Azerbaycan'ın BM temsilcisi Yaşar Aliyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek esir tutulan 62 Ermeni askerin sabotajcı olduğunu ve haklarında terör davası açıldığını iletmişti.

10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla Eylül 2020'de başlayan Dağlık Karabağ çatışmaları sona ermişti. Anlaşmanın koşullarından biri olarak Ermenistan ve Azerbaycan esir ve cenaze değişimi gerçekleştirmişti.