Ukrayna, Zelenskiy'in olmayacağı Putin, Macron ve Merkel arasındaki 'Donbass' görüşmesine karşı çıktı

UNN haber ajansının aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olmadan yapılabilecek olası görüşmeye karşı çıktığını bildirdi.

Ukrayna’nın bu görüşünü dile getiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Donbass’taki durumun Kiev olmadan ele alınmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek, “Barışçıl çözümün kilit meselelerinde ilerleme kaydetmenin, özellikle de tam ve kapsamlı bir ateşkes sağlamanın daraltılmış değil, eksiksiz ‘Normandiya’ formatında mümkün olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin, Merkel ve Macron arasında video konferans yoluyla Donbass ve başka konulara ilişkin bir görüşme ayarlamak için çalışma yapıldığı, fakat görüşmenin ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında yapılmayacağı bilgisini vermişti.

Video konferansın yapılacağı tarih ve saat konusu henüz kesinleşmiş değil.