Kanada'dan Rusya vatandaşlarına ve şirketlerine yaptırım kararı

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin yasa dışı işgali ve ilhakına yanıt olarak bugün iki kişi ve dört şirkete karşı yeni yaptırımlar duyurdu" ifadelerine yer verildi.

Yeni yaptırımların Aleksandr Ganov ve Leonid Rıjenkin adlı Rusya vatandaşlarına ve 'Lenpromtransproyekt' şirketi ile 'Berkakit-Tommot-Yakutsk' demiryolu hattı yapım idaresine karşı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu ek tedbirler, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin aldığı tedbirlerle uyumlu ve Avustralya ile koordinasyon içinde alındı ve daha önce getirilen yaptırımlara ek niteliğini taşıyor" denildi.

Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği'nin açıklamasında ise, yeni yaptırım kararının 'tümüyle beyhude' olduğu kaydedildi.

Elçilik, 'Kiev rejiminin' Batılı patronlarının tüm çabalarına rağmen, demiryolunun halka hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kırım'ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını' belirtmişti.