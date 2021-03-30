Avustralya'dan bir Rusya vatandaşı ve dört şirkete 'Kırım' yaptırımı

Avustralya hükümeti, Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümünün inşası ve işletilmesiyle ilgili olarak bir Rusya vatandaşı ve dört Rus şirketine yaptırım getirdiğini duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Kırım Köprüsü'ndeki demiryolu hattının inşası ve işletilmesine yönelik Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

Payne, yaptığı açıklamada "Avustralya, bir Rus şahsa ve Kerç Boğazı Demiryolu Köprüsü'nün inşası ve işletilmesiyle bağlantılı dört Rus şirketine karşı hedeflenmiş finansal yaptırımlar ve seyahat yasakları getirdi" ifadelerini kullandı.

Bunun öncesinde Kanada hükümeti de aynı gerekçeyle Moskova'yı hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin yasa dışı işgali ve ilhakına yanıt olarak bugün iki kişi ve dört şirkete karşı yeni yaptırımlar duyurdu" denilmişti.