Lavrov: Afganistan'da şiddetin azalması için azami çaba gösterilmeli

Mart ortasında Moskova'da yapılan uluslararası Afganistan toplantısının Doha'da Kabil ile Taliban arasında yürütülen müzakerelere ivme kazandırdığını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da şiddetin azalması için azami çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Lavrov, "Afganistan, kalkınma sürecinde zor bir aşamadan geçiyor. Ülkedeki askeri-politik durum halen çok endişe verici" dedi.

Afganistan'da düzenli olarak terör saldırıları düzenlendiğini ve silahlı faaliyetlerde mevsimsel bir artış olabileceğini kaydeden Lavrov, "Bu bağlamda, şiddeti azaltmak için her türlü çabayı sarf etmek gerekiyor" diye konuştu.

Lavrov, 18 Mart'ta Moskova'da Rusya, ABD ve Çin'den oluşan ve kısa süre önce Pakistan'ın da dahil edildiği Afganistan üçlüsünün, Kabil ve Taliban temsilcileri ile Türk ve Katarlı onur konuklarının katılımıyla yaptığı genişletilmiş toplantıyı anımsattı.

Bu toplantının Doha'daki müzakere sürecine ivme kazandırdığını düşündüklerini söyleyen Lavrov, "Rusya, ABD ile Taliban arasındaki askeri faaliyetlerin sona ermesini ve Doha'da Afganistanlı taraflar arasında doğrudan görüşmelerin başlatılmasını, Afganistan'daki çatışmaların sona ermesi yolunda önemli kilometre taşları olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Elde edilen başarılara dayanarak ulusal uzlaşı ve geniş temsilli hükümet makamları kurma konularına en kısa sürede çözüm bulma yolunda ilerlememiz gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.