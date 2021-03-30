Xiaomi’den elektrikli otomobil hamlesi: 10 milyar dolar yatırım yapacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin elektrikli otomobil üreteceği açıklandı. Çinli şirketin üretim için 10 milyar dolar yatırım yapacağı, elektrikli otomobillere şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Lei Jun’un liderlik edeceği belirtildi.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, elektrikli otomobil yapmak için 10 milyar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Apple’dan Huawei’ye kadar birçok şirketin otomobil endüstrisine girmesiyle birlikte Xiaomi, akıllı ve elektrikli otomobil sektörüne önümüzdeki 10 yıl boyunca 10 milyar dolar yatırım ayırdığı bildirildi.

İlk olarak şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Lei Jun’un, akıllı ve elektrikli otomobil üretimine 10 milyar yuan (1.5 milyar dolar) yatırım yapacağı ve ayrı birim olarak kurulacak birime CEO’luk yapacağı belirtildi.

'Yatırım 10 kat artabilir'

Gelecekteki otomobillerin giderek daha fazla otonom ve akıllı hale geleceğini belirten Xiaomi ile ilgili Bloomberg News'e konuşan bir yetkili, şirketin gelişmelere bağlı olarak dış finansman ile birlikte projeye toplam 100 milyar yuan (15 milyar dolar) yatırım yapabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz ocak ayında Çinli internet hizmetleri şirketi Baidu, Volvo’nun da sahibi olan otomobil üreticisi Geely ile ortaklık yaparak elektrikli otomobil geliştireceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ABD yönetimi ile güvenlik konusunda sorunlar yaşayan bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin de devlete ait otomobil üreticisi Changan Automobile ve diğer şirketlerle elektrikli otomobil üretmek için görüşmeler gerçekleştirdiği açıklanmıştı.