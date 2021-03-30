Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'den İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına göndermede bulunan George R.R. Martin, Türk oyuncu Sibel Kekilli'nin kendisine Türkiye'den gelen bazı üzücü haberlerle ilgili bir e-posta gönderdiğini ifade etti.

Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli geçtiğimiz günlerde Türkiye'den gelen bazı üzücü haberler konusunda uyarmak için bana bir e-posta gönderdi."

George R.R. Martin, yaptığı paylaşım üzerinden verdiği kişisel blog adresindeki mesajını da "Sibel Kekilli'nin mesajını Türkiye'nin tüm kızlarına ve kadınlarına iletmek isterim" cümlesinin sonunda Türkçe 'selam ve sevgiler' yazarak sonlandırdı.

George R.R. Martin, blogundaki mesajda CNN International'ın Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararıyla ilgili verdiği haberin de bağlantısını paylaştı.

My dear friend Sibel Kekilli emailed me recently to alert me to some distressing news out of Turkey...https://t.co/wuSFuYBdv9 — George RR Martin (@GRRMspeaking) March 30, 2021

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