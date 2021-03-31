Politico: Rus hackerlar, geçen yıl ABD Dışişleri'ne ait binlerce e-postayı çaldı

ABD merkezli Politico sitesinin ismi açıklanmayan Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rus hackerlar, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya İşleri Bürosu ile Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi İşleri Bürosu'nun e-postalarını ele geçirdi.

Hackerların gizli bilgilere erişim sağlayıp sağlayamadığının henüz belirlenmediğini kaydeden Politico, bu saldırının geçen yılki SolarWinds saldırısının bir parçası olup olmadığının da henüz bilinmediğini yazdı.

SolarWinds saldırılarında hackerlar, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds'in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, aralarında hükümet kurumlarının da yer aldığı bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağlamıştı.

Mart başında New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2020 yılı sonuna doğru ABD'li hükümet kuruluşlarını hedef alan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırılara yanıt vermek için Rusya'ya karşı 'gizli' saldırılar planladığını yazmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, şubat sonunda yaptığı açıklamada 'geçen yılki SolarWinds saldırısı nedeniyle Rusya'ya verilecek yanıtın görülmüş ve görülmemiş araçların karışımından oluşacağını' belirtmişti.

Sullivan, CBS News'e verdiği demeçte Moskova'ya yönelik misilleme önlemlerinin ayları bulmayacağını, haftalar içinde hazır olacağını belirterek "Washington, ABD'nin bu tür faaliyetlere sınır koyduğunun Moskova tarafından anlaşılmasını sağlayacak" diye eklemişti.