Slovenya'da kısıtlamaları protesto bir kişi testere ve köpeği ile parlamento binasına girmeye çalıştı

Slovenya’da bir kişi, pandemi kısıtlamalarını protesto etmek için elektrikli testere ve köpeği ile birlikte parlamento binasına girmeye çalışırken yakalandı. Adamın, "Kapanmaktan bıktım, yeter" diye bağırdığı belirtildi.

Karantina karşıtı gösteriler dünyanın dört bir yanında yayılırken, benzer bir olay Slovenya'da da yaşandı.

Başkent Lübliyana’da pandemi kısıtlamalarını protesto eden bir adam önce parlamento binası önünde ’’Kapanmaktan bıktım, yeter’’ diye bağırdı, daha sonra ise köpeği ve elindeki elektrikli testere ile binaya girmek istedi.

Adam polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polisi tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin adamı yakaladığı görülürken, yerde duran testerenin de başka bir polis tarafından durdurulduğu görüntülendi. Köpeğin ise polislere havladığı ancak kimseye zarar vermediği görüldü.

INCIDENT: Med razpravo o razresitvi @IgorZorcic na vrata #DZ nekdo kar z motorno zago!!! "Dosti imam tega zapiranja," je bilo slisati. Policija ga je takoj aretirala. Nihce ni bil poskodovan. Seja tece dalje. pic.twitter.com/KC3f59TqnF — Anže Božič (@AnzeBozic) March 30, 2021

​Slovenya, 1 Nisan itibariyle yeni koronavirüs tedbirlerinin hayata geçirileceğini duyurmuştu. Buna göre okullar ve zorunlu olmayan işler 11 günlüğüne kapanacak. Ayrıca yurttaşların seyahat hareketleri de kısıtlanacak.