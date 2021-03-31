Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Libya’ya ziyaret

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Libya ile bağları yeniden tesis etmek amacıyla önümüzdeki hafta bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Yunan Skai televizyonunun haberine göre Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Libya ile bağları yeniden tesis etmek amacıyla önümüzdeki hafta bu ülkeyi ziyaret edecek.

Habere göre Miçotakis’in ziyareti, 2019 yılında Türkiye ve Libya arasında imzalanan ve Atina'nın yasadışı olarak nitelediği deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın ardından Libya ile ilişkileri yeniden tesis etmeyi amaçlıyor.

Ziyaret sırasında Miçotakis’e Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias eşlik edecek.

Haberde ayrıca Yunanistan Başbakanı’nın ziyaretinin, bu yakınlarda Libya’nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı telefon görüşmesinin devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekildi.

Aynı zamanda Trablus'ta Yunanistan Büyükelçiliği’nin açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen haberde, Atina’nın ayrıca Bingazi'de başkonsolosluk açmayı planladığı ifade edildi.