Aliyev: Karabağ çatışması çözümünü buldu

İham Aliyev, video konferans yoluyla düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) Gayriresmi Zirvesi’nde, yaptığı konuşmada Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aliyev konuşmasında şunları ifade etti:

“9-10 Kasım gecesi Azerbaycan ve Rusya devlet başkanları ile Ermenistan Başbakanı açıklama imzaladı. Açıklamaya göre, kalan ilçelerimiz bize siyasi yollarla iade edildi. Böylece sorun, askeri ve politik yollarla çözüme kavuşturuldu. Dağlık Karabağ sorununun çözümünü bulduğunu tam emin bir şekilde söyleyebiliriz. Halihazırda ‘Dağlık Karabağ’ adında bir toprak birimi yok. Azerbaycan bu sorunu çözdü, tarihi zafer elde etti ve yıkılan topraklarda onarım çalışmalarına başladı.”

10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla Eylül 2020'de başlayan Dağlık Karabağ çatışmaları sona ermişti.