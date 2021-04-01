YouTube, RT Arapça hesabına uyguladığı engeli kaldırdı

RT'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "YouTube, RT Arapça hesabına engeli kaldırdı" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, YouTube'un RT Arapça'nın hesabını engellediğini açıklamıştı.

Yabancı sosyal medya platformları son zamanlarda Rus medyaya ait hesapları sıkça engelliyor. Facebook, hiçbir sebep göstermeden Baltnews haber ajansının hesabını engellemişti.

Twitter, geçen ekim ayında RT televizyonunun ABD’deki başkanlık seçimiyle ilgili materyalini, 'potansiyel olarak yanıltıcı' şeklinde işaretlemiş, öncesinde de RIA Novosti hesabını arama motorundan kaldırmıştı. Twitter aynı şekilde RT ve Sputnik'in hesaplarına da engelleme getirmişti. Ayrıca Facebook, RT France'ın bir Avrupalı milletvekiliyle röportajını da engellemişti.