Kremlin: Gürcistan ziyareti, Rusya vatandaşları için tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Vladimir Pozner’in Tiflis ziyareti nedeniyle milliyetçilerin kentte düzenlediği protestoların ardından Rusya vatandaşlarının Gürcistan’a gitmesinin tehlikeli olduğunu ifade etti.

Rus gazeteci Pozner’in ziyareti nedeniyle dün Tiflis’te protesto düzenlendi. Göstericiler Pozner’in Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü tanımadığı ve koronavirüsle ilgili tedbirleri ihlal ettiğini ileri sürüyor. Pozner’in kente gidiş amacı ise doğum gününü kutlamaktı.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Peskov, “Gürcistan Rusya vatandaşları için tehlikeli. Ruslar bunu net biçimde anlamalı” dedi.

Peskov, açıklamalarına “Moskova, aşırılık yanlısı milliyetçilerin Tiflis’te Ruslara karşı saldırgan eylemlerini kararlılıkla kınıyor. Bugün Gürcistan Başbakanı’nın açıklamalarını gördük, kendisi de bu eylemleri kınadı. Bunu olumlu karşılıyoruz. Gürcistan polisine Rusya vatandaşlarının güvenliğini sağladığı için minnettarız” sözleriyle devam etti.

Tiflis’te muhalefet partisi temsilcilerinin Pozner’in Gürcistan’a gelmesinin kabul edilemez olduğu açıklamasının ardından protestolar başladı. Kalabalık Pozner’in kaldığı ve doğum gününü kutlayacağı belirtilen otelin dışında sloganlar attı. Protestocular yumurta fırlattı, otelin elektriğini kesti. Polis daha sonra Pozner ve beraberindekileri bir başka otele götürdü. Göstericilerin bu sırada Rusya Delvet Başkanı Vladimir Putin karşıtı uygunsuz ifadeler kullandı. Pozner’i götürüldüğü otelde de protestocuların karşıladığı belirtildi.

Göstericiler Pozner’in ziyaretine daha önce sarf ettiği, 2008’deki savaştan sonra bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya’nın asla yeniden Gürcistan’ın olmayacağı ifadeleri nedeniyle karşı çıkıyor. Rusya, Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığını tanıyor, Gürcistan ise bunu reddediyor ve bu bölgeleri kendi toprağı olarak görüyor.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı yaşananların ardından Pozner’in ABD vatandaşlığına da sahip olduğu ve Gürcistan’ı birçok kez ziyaret ettiği, ülkenin söz konusu bölgelere yönelik yasalarını hiçbir zaman ihlal etmediği açıklamasını yaptı.

Pozner 3 Nisan’da Rusya’ya dönmeyi planlıyordu ancak yaşananlar nedeniyle bu sabah dönüş yaptı.