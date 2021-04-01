Kuzey Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle boşaltılan büyükelçilik binaları görüntülendi

Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Pyongyang’da farklı ülkelere ait büyükelçilik binalarının fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğraflarından birinde, günümüzde İngiltere, Almanya, Fransa ve İsveç diplomatik misyonlarının bulunduğu, ama mesajda belirtildiği gibi “aylardır bir kez bile olsun kapısı açılmayan” eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey Kore Büyükelçiliği binası yer alıyor.

Bir diğer fotoğrafın altında, “Venezüella Büyükelçiliği kapısı açık, ama içeriye uzun zamandır kimseler girmiyor” ifadesine yer verildi.

Pakistan Büyükelçiliği resminin altında “Pakistanlılar gitti ama kapıyı açık bıraktı”, Çekya Büyükelçiliği fotoğrafının altında “Çeklerin son grubu 18 Mart’ta gitti”, Brezilya Büyükelçiliği fotoğrafının altında da “Brezilya Büyükelçiliği kapısındaki levha artık okunamaz hale geldi” yazıyor.

Polonya Büyükelçiliği binasının görseline de, “Polonyalı dostlarımızı sık sık ziyaret ederdik. Ne yazık ki, her şey bitti” ifadesi eklendi.

Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kore Programları Koordinatörlüğü binasının uzun zamandır sahibini beklediği kaydedilen paylaşımda, uluslararası insani ajansların yer aldığı binanın önündeki otoparkın tamamen boş olduğu belirtilirken, “Dünya Gıda Programı temsilciliği için mektup yok” dendi.

Daha önce Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçiliği, Kovid-19 nedeniyle total kısıtlamaların getirildiği ve büyük mal kıtlığının yaşandığı ülkede sadece 9 ülkenin büyükelçisi ve 4 ülkenin maslahatgüzarı kaldığını bildirmişti.

İngiltere, Venezuela, Brezilya, Almanya, İtalya, Nijerya, Pakistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre ve Fransa diplomatik misyonların kapatıldığı belirtilirken uluslararası insani örgütlerin tüm yabancı personelinin de ülkeyi terk ettiği aktarılmıştı. Rusya Büyükelçiliği, karşılaştığı tüm sıkıntılara rağmen çalışmaya devam ediyor.