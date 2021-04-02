İran'la nükleer anlaşma görüşmeleri 6 Nisan'da Viyana'da başlıyor

İranlı ve Avrupalı yetkililer, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) yeniden görüşmek üzere, 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın Viyana kentinde bir araya gelineceğini duyurdu. Toplantıda ABD'li ve İranlı yetkililerin de bulunacağı ancak iki taraf arasında doğrudan görüşmenin gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında bugün gerçekleştirilen çevrim içi görüşmede, ABD'nin anlaşmaya geri dönme olasılığı ve bunun tüm taraflarca etkili bir şekilde nasıl uygulanacağı tartışıldı. 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları olarak söz konusu ülkelerin, 6 Nisan tarihinde Viyana'da bir görüşme daha gerçekleştireceği bildirildi.

Iran, world powers to hold nuclear talks in Vienna on Tuesday https://t.co/powN7zI1n6 pic.twitter.com/H9fByaMGBG — Reuters (@Reuters) April 2, 2021

​Görüşmelerde üst düzey müzakerecilerden biri olan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, İran televizyonuna verdiği demeçte, katılımcıların 'açık sözlü ve ciddi' görüşmelerin ardından Salı günü Viyana'da yüz yüze görüşmeyi kabul ettiklerini söyledi.

Söz konusu görüşmeyi iki Avrupalı diplomatik kaynak da doğruladı. Avrupalı bir diplomatik kaynak, "İran ve ABD aynı şehirde olacak ancak aynı odada olmayacak" açıklamasında bulunurken, Batılı bir diplomat ise görüşmelerde 'mekik diplomasisi' yaklaşımının benimseneceğini söyledi.

'ABD ile görüşmek gereksiz'

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi doğruladı.

Listede ABD'den bahsetmemekle birlikte Zarif, bu noktada İran ile ABD arasında bir görüşmenin 'gereksiz' olduğunu vurguladı.

At virtual JCPOA JC meeting, Iran & EU/E3+2 agreed to resume in-person talks in Vienna next Tues.



Aim: Rapidly finalize sanction-lifting & nuclear measures for choreographed removal of all sanctions, followed by Iran ceasing remedial measures.



No Iran-US meeting. Unnecessary. — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2021

ABD 2018'de ayrılmıştı

© AFP 2021 / SAJAD SAFARI İran'ın dini lideri Hamaney: Nükleer anlaşmaya dönmek için acelemiz yok , 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonraki İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

İran nükleer anlaşması Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA), İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.