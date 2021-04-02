Paşinyan, Putin ile yapacağı görüşme öncesinde kendini tecrit altına aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Vladimir Putin ile Moskova'da yapacağı görüşme öncesinde kendi kendini tecrit altına aldığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Vladimir Putin ile 7 Nisan'da Moskova'da yapacağı görüşmeden önce kendini tecrit altına aldığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Gevorgyan, “Başbakan, bire bir görüşmeler ve sosyal etkinlikler dışında, planlanan gündeme göre çalışıyor” dedi.

Daha önce Paşinyan, ülke parlamentosunun feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılması amacıyla nisan ayında istifa edeceğini duyurmuştu. Paşinyan, 20 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerinden sonra kurulacak hükümete kadar, Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmeye devam edecek.

'Acil görüşmeyi gerektirmiyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı’nın kararının Putin ile ‘acil görüşmeyi’ gerektirmediğini belirterek, iki liderin sürekli temas halinde olduğunu kaydetti.

Ermenistan’da muhalefet, Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı kasım ayından bu yana Başbakan Paşinyan’ın görevi bırakmasını talep ediyor. Bakü ve Erivan’ın Rusya’nın arabuluculuğuyla imzaladıkları anlaşma uyarınca Ermenistan, Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgelerini Azerbaycan'a devretmişti. Dağlık Karabağ'da ateşkesi izlemek üzere bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.