St. Antuan Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen ayin, saat 11.30’da başladı.

İstiklal Caddesi’ndeki kiliseye gelenler, İncil’den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından mum yakarak dua okudu.

Ayin yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Çok sayıda kişinin katıldığı ayini, Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel yönetti.

St. Antuan Kilisesi’nin Papazı Anton Bulai, “Paskalya bizim için en önemli bayramlardan biri. Çünkü bugün Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişini kutluyoruz. Kutlamalar dün akşam itibarıyla başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle çok basit bir şekilde kutladık” dedi.