Ukraynalı yetkili: TürkAkım devreye alındıktan sonra ülkemiz üzerinden gaz transiti azaldı

Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Ukrayna toprakları üzerinden gaz transitinin TürkAkım nedeniyle azaldığına dikkat çekerek, Kiev için Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanmasına izin vermemenin önemli olduğunu belirtti.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna toprakları üzerinden gaz transitinin TürkAkım nedeniyle azaldığına dikkat çeken Makogon, Kiev için Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanmasına izin vermemenin önemli olduğunu ifade etti.

Ukraynalı yetkili, “Ukrayna üzerinden gaz transiti sadece önemli bir gelir olmakla kalmayıp, aynı zamanda Ukrayna'nın enerji ve askeri güvenliğinin de önemli bir unsurudur” ifadelerini paylaştı.

Поступово Газпром зменшує транзит через Україну. Після запуску Турецького Потоку -1 та 2 транзит до Туреччини, Греції... Sergiy Makogon paylaştı: 4 Nisan 2021 Pazar

Daha önce Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü basın dairesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz şubat ayında Ukrayna üzerinden Avrupa’ya yapılan doğalgaz transitinin, ocak ayına kıyasla yüzde 25 azalarak 2.91 milyar metreküpe gerilediği belirtilmişti.

Makogon, “(Rus enerji şirketi) Gazprom kademeli olarak Ukrayna üzerinden transiti kısıtlıyor. TürkAkım devreye girdikten sonra Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’a gaz transitinin tamamı Ukrayna’dan yeni gaz boru hatlarına aktarıldı. 1 Nisan’dan itibarense Romanya'ya doğalgaz tedariki tamamen Bulgaristan tarafından TürkAkım üzerinden sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Şu anda Ukrayna üzerinden güney yönünde sadece Moldova’daki tüketiciler için transit geçiş yapıldığını vurgulayan Makogon, TürkAkım’ın Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden devam ettirilmesi halinde Gazprom’un Macaristan transitini de bu boru hattına aktaracağının altını çizdi ve ekledi: “Ukrayna için bu, her yıl 10-12 milyar metreküp ek transit kaybı anlamına geliyor”.

Moskova ile Kiev arasında Aralık 2019’da gaz transitinin Ukrayna üzerinden devamı konusunda imzalanan 5 yıllık anlaşmalar paketine göre Gazprom, Ukrayna üzerinden 2020’de 65 milyar metreküp ve sonraki 4 yılda 40’ar milyar metreküp gaz transitinin gerçekleştirileceğinin garantisini vermişti.