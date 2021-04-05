Ermenistan: Türkiye düşmanca politikadan vazgeçerse diplomatik ilişkilere hazırız

Ermenistan’da iktidardaki Benim Adımım İttifakı’nın Başkanı Lilit Makunts, Türkiye’nin Ermenistan’a karşı düşman politikadan vazgeçmesi durumunda, Ankara ile diplomatik ilişkileri kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Makunts, bugünkü basın brifinginde, “Ankara son ana kadar Ermenistan ve Ermeni halkına karşı net bir şekilde dostça olmayan veya isterseniz düşmanca tutum sergiledi. Türkiye küçük adımlarla da olsa tutumunu gözden geçirmeye başlarsa bu, Ermenistan’a ilişkileri kurma konusunu değerlendirmek için bir temel oluşturur” ifadesini kullandı.

Ermenistan yönetimindeki bazı yetkililerin Türkiye ile ilişkilere yönelik açıklamalarını değerlendiren politikacı, “Her bir açıklama derinlemesine değerlendirilmeli. Açıklamaların bağlamında olmayan ifadeler dile getirilmemeli. Tüm açıklamalar bölgedeki süreçler bağlamında yapıldı” dedi.

Yetkililerin bu süreçleri dikkate alması gerektiğini kaydeden Makunts, halkın tarih belleği gibi bir faktörün de hesaba katılması gerektiğini belirterek, “Her bir yetkilinin başlıca misyonu, Ermeni devletçiliğinin güçlenmesi, sağlamlaşması için maksimum fırsat yaratmak” diye ekledi.

'Yaklaşımlarımızda değişikliğe gitmeliyiz'

Makunts ayrıca Ermenistan’da hiçbir yetkilininaçıklama yapmamasına dikkat çekti.

Ermenistan’da, bazı yetkililerin yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye ile ilişkiler konulu tartışmalar alevlenmişti. Önce Başbakan Nikol Paşinyan, bölgede Ermenistan etrafında olumlu havanın oluşturulması gerektiğini belirterek, “Bunun için bölgeye ilişkin bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.

Birkaç gün sonra da Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, devlet televizyonuna açıklamasında, Türkiye’nin düşman ülke olup olmadığı sorusuna, “Yaklaşımlarımızda bazı değişikliklere gitmeliyiz” demişti.