Guatemala, 16 milyon doz Sputnik V aşısı satın aldı

Guatemala Sağlık Bakanlığı, 16 milyon doz Rus Sputnik V aşısı satın almak için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Guatemala Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısından 16 milyon doz satın aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Bakanlık 614.5 milyonluk (6 milyar ruble) ön ödeme sürecine geçti. Bu miktar 16 milyon doz aşının yüzde 50’si için. Bu aşılarla 8 milyon kişiyi aşılayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Guatemala Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) üzerinden yaklaşık 6.6 milyon doz aşı alacak, bu da 3.3 milyon kişinin daha aşılanmasını sağlayacak.

Guatemala’da şimdiye kadar yaklaşık 200 bin vakaya rastlandı. Ülkede Sputnik V aşısının kullanımına 25 Şubat’ta izin verildi.