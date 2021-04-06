Lavrov ve Kerry, Hindistan’da karşılaştı: İklim konusunu konuştular

İş ziyareti için Hindistan’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry arasında beklenmedik bir karşılaşma yaşandığı, ikilinin iklim konusunu ele aldıkları kısa bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir kaynağın açıklamasına göre, Lavrov ve Kerry, kentte kaldıkları otelde karşılaştı.

Lavrov ve şu anda ABD İklim Özel Temsilciliği görevi yürüten Kerry, gerçekleştirdikleri kısa görüşmede iklim konusunu ele aldı. Görüşme talebi ABD tarafından geldi.

Lavrov, dün akşam iş ziyareti için Yeni Delhi’ye gitti. Kerry ise iklim konulu sanal bir zirveye hazırlık için kentte bulunuyor.

Lavrov ve Kerry, şubat ayında Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması konusunu telefonla görüşmüştü.