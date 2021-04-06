Moskova ve Yeni Delhi, Hindistan’da Rus askeri teçhizatı üretimi olasılığını görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Yeni Delhi’nin, Hindistan'da Rus askeri teçhizatlarının ek üretimi olasılıklarını görüştüğünü ifade etti.

Hindistan’da iş ziyaretinde bulunan Lavrov, görüşmelerin ardından verilen basın toplantısı sırasında sorulan ABD’nin yaptırım tehditlerinin Yeni Delhi ile olan işbirliğine engel olup olmayacağına ilişkin soru karşısında, "ABD’nin bu yaklaşımlarını konuşmadık, askeri-teknik işbirliğimizin artırılması yönündeki kararlılığımızı yineledik” dedi.

Lavrov, Moskova ile Yeni Delhi arasında Hindistan’da Rus askeri teçhizatlarının ek üretimi olasılıklarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Lavrov, “Bu sebeple dostlarımız ve partnerlerimizden bir tereddüt hissetmedim” ifadelerini kullandı.

Hindistan, Rusya’nın askeri teknik alanda işbirliği yaptığı başlıca partnerlerinden biri.

ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Ekim 2018’de Hindistan’a Rus S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.