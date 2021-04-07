Meksika Dışişleri Bakanı, Rusya ve Çin’i ziyaret edecek

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Kovid-19 aşılarının sevkiyatına ilişkin anlaşmalarla ilgili olarak Rusya ve Çin’e ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir arada olduğu basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, aşı sevkiyatı anlaşmalarıyla ilgili olarak Rusya ve Çin’e gideceği bilgisini verdi.

Ebrard, ziyaret tarihlerinin henüz kesinleşmediğini, ancak bu ziyaretleri çok yakında gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

Ebrard, “Devlet başkanımız Moskova’ya gitmemi istedi. Ülkelerimiz arasında aşı sevkiyatına yönelik anlaşmalar mevcut. Bu sevkiyatlar için minnettarız, zira Rusya’nın kendisi de aşılama programının ortasında. Çin Dışişleri Bakanlığı tarihleri teyit ettiğinde Çin’e de gitmeyi planlıyorum” dedi.