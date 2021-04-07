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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Paşinyan, Putin ile askeri-teknik iş birliğini ele almayı planlıyor

    © REUTERS / Vasily Maximov
    Dünya
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    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğini ele almayı planladığını ifade etti.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sputnik'e verdiği demeçte yarın gerçekleşecek Moskova ziyareti çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliği ile ilgili konuları ele almayı planladığını ifade etti.

    Yapılacak görüşmenin gündemde Ermeni-Rus müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarıyla ilgili konuların bulunduğuna dikkat çeken Paşinyan, "Ermenistan hükümetinin büyük ilgi gösterdiği bu iş birliğinin başarılı bir şekilde devam edeceğinden eminiz" diye konuştu.

    Görüşmede iki liderin Karabağ ile ilgili anlaşmaların uygulanmasını ve Ermenistan'da yaklaşan erken seçimleri ele alması bekleniyor.

    İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
    © Sputnik / Vitaliy Timkiv
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    'Orduda kapsamlı reformlar önceliğimiz'

    Ermenistan ordusunu modern silahlarla donatılmasını bir öncelik olarak gördüğünü ifade eden Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin modern askeri-teknik araçlarla donatılması süreci önceliklerimizden biri olmuştur ve olacak, bu konu her zaman ilgi odağında bulunacak" dedi.

    Ermenistan ordusunda 'Rus ortaklarla sıkı iş birliği içinde gerçekleşen' kapsamlı reformların şimdiden başladığını ifade eden Paşinyan, "Orduda tam kapsamlı bir reform başlattığımızı ve doğal olarak Rusya Federasyonu ile askeri ve askeri-teknik iş birliği alanında yakın müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimiz dikkate alınarak, ilgili istişarelerin sürdüğünü ve uzmanlar düzeyinde gerekli temasların şimdiden kurulduğunu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

    'Ordu ile ilişkilerimiz normalleşti'

    Paşinyan, Ermenistan ordusuyla ilişkilerinin normalleştiğini, ordu mensuplarının Bakanlar Kurulu ile birlikte ülkenin güvenliğini güçlendirmek için çalıştığını dile getirdi.

    © AFP 2021 / Karen Minasyan
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    Ermenistan Başbakanı, "Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili durum çözüme kavuşturuldu ve ordu, hükümetle birlikte, güvenliği sağlamak ve ülkeyi güçlendirmek için enine boyuna adımlar atmayı sürdürecek" diye konuştu.

    Paşinyan, şubat sonunda düzenlenen bir hükümet toplantısında, Rusya ile güvenlik alanında, özellikle de ordu reformu sürecinde iş birliğini güçlendirme niyetinde olduğunu, ayrıca ordudaki reformlara yönelik yol haritası için bir takvim hazırlamak üzere Ermenistan Savunma Bakanı'nın yöneteceği bir çalışma grubunun kurulduğunu duyurmuştu.

    Paşinyan'a göre bu süreçte Ermeni tarafı, güvenlik alanındaki bir numaralı ortağı olan Rusya ile daha yakın bir iş birliği kurmayı planlıyor.

    Etiketler:
    Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ, Görüşme, iş birliği, Vladimir Putin, Nikol Paşinyan, Rusya, Ermenistan
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