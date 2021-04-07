Bavyera, Rus Sputnik V aşısı tedariki için niyet anlaşması imzaladı

Almanya'nın güney doğusundaki Bavyera eyaletinin Rusya ile olası bir koronavirüs aşısı tedariki konusunda ‘niyet anlaşması’ imzaladığı belirtildi. AB’nin ilaç otoritesi tarafından onaylanması hâlinde Bavyera’nın Rusya’dan 2.5 milyon doz aşı satın almak istediği belirtildi.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, “Rus Sputnik V aşısı hakkında şunu söylemek istiyorum: Rus hükümetinin aşının satışıyla görevlendirdiği Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile aşısının Illertissen’de üretilebileceğine dair bir niyet anlaşmamız mevcut. Söz konusu anlaşmada, karşılıklı istek olması hâlinde aşıyı satın alabileceğimiz de belirtiliyor” dedi.

Ancak Holetschek, satın alabilmeleri için aşının en başta AB’nin ilaç otoritesi tarafından kullanım için onaylanması gerektiğini kaydetti.

‘Temmuzda 2.5 milyon doz satın alacağız’

Daha önce Bavyera Başbakanı Markus Soeder, AB tarafından onaylandığında eyalete Rus aşısı tedariki gerçekleştirecek yerel bir şirket ile ön sözleşme hazırladıklarını belirtmişti.

Ayrıca Soeder, onaylanması takiben Rusya’dan 2.5 milyon doz Rus aşısı satın alacaklarını kaydetti. Sorulması üstüne söz konusu satın alımın temmuz ayında gerçekleşebileceğini de ekledi.

Değerlendirme marttan beri sürüyor

Rus Sputnik V aşısı, AB’nin ilaç otoritesi EMA tarafından henüz onaylanmamış olsa da birlik üyeleri Macaristan ile Slovakya’nın yerel ilaç otoriteleri tarafından onaylanmış durumda.

EMA, 4 Mart’ta Sputnik V için ‘rolling review’ tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklasa da süreci henüz tamamlamadı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

AB şimdiye dek 27 üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi.