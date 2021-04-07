Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri, olası saldırının sonuçları konusunda Kiev'i uyardı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kiev’in saldırıya geçmesi durumunda DHC ordusunun şu anki sınırlarında durmayacağı konusunda uyardı.

Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Denis Puşilin, Ukrayna'nın saldırıya geçmesi durumunda DHC ordusunun şu anki sınırlarında durmayacağını belirtti.

Puşilin, ilgili soru karşısında, “(Kiev tarafından kontrol edilen) Rusların çok farklı koşullarda bulundukları bölgeleri kurtarma arzusundayız. Fakat savaş korkunç bir şey. Büyük bir savaşın başlamasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, fakat Ukrayna bu adımı atarsa, kimse nerede duracağımızı şimdiden söyleyemez” yanıtını verdi.

‘Temas hattında durum giderek kötüleşiyor’

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass’ta temas hattındaki gerilimin devam ettiğini ve durumun giderek kötüleştiğini söyleyen Puşilin, “Temas hattına konuşlandırılan araç ve askeri personel sayısı, Ukrayna'nın şu anda tam kapsamlı savaş eylemlerine geçmeye hazır olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin her türlü gelişmeye hazır olduğuna dikkat çeken Puşilin, “Bunun tüm Ukrayna'nın harabeye döneceğinin farkına varmak için yeterli mi, söylemesi zor. Ukrayna buna itiliyor, Batı ülkeleri tarafından itiliyor” ifadelerini kullandı.

‘Zelenskiy Donbass’ı ziyaret edecek’

Diğer yandan Ukrayna medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ortak kuvvetler harekatının yapıldığı bölgede durumun kötüleştiği ortamda bu hafta Donbass'ı ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Haberi kendi kaynaklarına dayandıran RBK-Ukrayna ajansı, “Kaynağın ajansa aktardığı üzere Devlet Başkanı’nın Donbass'ı ziyareti 8 veya 9 Nisan’da, Perşembe veya Cuma günü gerçekleşecek. Ziyaretle ilgili henüz başka detay yok” diye yazdı.

Donbass’taki gelişmeler

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için yeni tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Ancak Şubat ayından bu yana, Ukrayna'nın doğusundaki durum giderek kötüleşti. Mart ayının sonunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi, Donetsk'teki Şuma köyü bölgesinde meydana gelen çatışmada dört Ukrayna askerinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı bölgeye göndererek, kendisinin de Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa) liderleriyle görüşeceğini açıklamıştı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti ise geçen cumartesi Ukraynalı askerlerin patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdikleri saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass'ta temas hattındaki durumun gerçekten korkutucu olduğunu, Ukraynalı askerler tarafından çoklu provokasyonlar yapıldığını açıklamıştı. Rusya, Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmadığını, ayrıca Kiev’in kendi içindeki siyasi ve ekonomik krizi aşmasını istediğini defalarca duyurmuştu.