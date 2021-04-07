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    Doğum kontrol hapı

    Şili’de hükümet hatalı doğum kontrol hapları dağıttı: 170 kadın istemeden hamile kaldı

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    Şili’de hükümetin kadınlara kusurlu doğum kontrol ilacı dağıttığı ortaya çıktı. İlaç kutularına kontraseptif değil placebo hapların konulduğu belirlendi. Katı kürtaj yasalarının olduğu Güney Amerika ülkesinde, plansız şekilde hamile kalan 170 kadın toplu dava açmaya hazırlanıyor.

    Güney Amerika ülkesi Şili'de en az 170 kadının, hükümet tarafından dağıtılan kusurlu doğumlu kontrol haplarını kullanmalarının ardından istemedikleri halde plansız şekilde hamile kaldığı ortaya çıktı. 

    CNN'in haberine göre, Alman ilaç şirketi Grünenthal'ın yan kuruluşu olan Silesia tarafından üretilen DE Anulette CD isimli ilacın kutularında kontraseptif değil, plasebo hapların olduğu belirlendi. 

    Olayın ardından, 170’i aşkın kadın istemediği halde hamile kaldı. 

    Geçen yılın ağustos ayında 276 bin 890 paket doğum kontrol hapının Şili'nin halk sağlığı kurumu (ISP) tarafından geri çağrıldığı ancak yeterinde duyuru yapılmadığı için kadınların hapları kullanmaya devem ettikleri belirtildi. 

    Hapları aldıktan sonra hamile kalan 170 kadının toplu dava açmaya hazırlandığı ve Cinsel ve Üreme Hakları Örgütü Corporación Miles tarafından temsil edildikleri bildirildi. 

    Corporación Miles'ın Hukuk Koordinatörü Laura Dragnic, "Instagram hesabımızdan duyuru yaptıktan sonra ilacı kullanan çok sayıda kadından hamile olduklarına dair e-postalar almaya başladık" dedi. 

    Hükümet ve ilaç üreticileri birbirlerini suçluyor

    Diğer taraftan, hem Şili hükümeti hem de ilaç üreticisi sorumluluk almaktan kaçıyor ve suçu birbirine atıyor. Şirket, haplarını aldıktan sonra planlanmamış gebeliklere ilişkin "hiçbir rapor" almadığını iddia etti ve sağlık çalışanlarının sorunu hapları dağıtmadan önce fark etmeleri gerektiği konusunda ısrar etti. Hükümet ise üreticiye "kalite sorunları" nedeniyle 92 bin dolar ceza kesti.

    Corporación Miles ve diğer örgütler şimdi hükümetin etkilenen kadınlara tazminat ödemesini ve hamileliğini sonlandırmak isteyenler için güvenli ve yasal kürtaja erişim sağlamasını talep ediyor.

    Latin Amerika'da üreme haklarını savunan ve izleyen kar amacı gütmeyen New York Kadın Eşitliği Merkezi'nin İcra Direktörü Paula Avila Guillen, CNN'e yaptığı açıklamada, "Eğer geri çağırma bozuk et için olsaydı tüm ülkede acilen duyurulur ve ürün hemen pazardan çıkarıldı. Ama kadın ve üreme sağlığı söz konusu olduğunda, umursamıyorlar" diye konuştu. 

    Şili'de bir kadın cinsel tacize uğramadıkça veya hayatı tehlikede değilse, Şili'de kürtaj yapılmasına izin verilmiyor. Bu yasalar nedeniyle, kadınların bu planlanmamış gebeliklerle başa çıkmak için çok az yolu bulunuyor. Bir kısmı hayatını riske atarak merdiven altı kliniklerde kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor. 

     

    Etiketler:
    Doğum kontrol hapı, doğum kontrol, doğum kontol, Şili
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