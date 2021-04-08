Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbass’a gitti

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı, başkomutan sıfatıyla askerlerle sohbet etmek ve morallerini yükseltmek için Donbass’a gidiyor” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ise bu ziyaretin temas hattındaki gerginliği daha da artıracağı endişesi duyuyor.

Sputnik’e konuşan DHC Sözcüsü, “Batılı partnerleri için gerginlik tablosu yaratmak ve bizi ateşkese uymamakla suçlamak için düşman tarafından ateşli saldırı ile provokasyonların sürdürülmesi ihtimalini dışlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın doğusunda son günlerde gerilim yeniden artmış durumda. AGİT misyonu, Lugansk’ta ateşkes ihlallerinin sayısında on kat artış olduğunu duyurmuştu.