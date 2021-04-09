Ermenistan Savunma Bakanlığı önünde protesto: Bakanlık çalışanları tedbiren helikopterle tahliye edildi

Bugün Ermenistan Savunma Bakanlığı önüne gelen askerlerin aileleri, "Evlatlarımızı geri verin" sloganları eşliğinde protesto düzenledi.

Savaş sırasında kaybolan askerlerin aileleri, Savunma Bakanlığı'ndan izahat istedi. Aileler, taleplerine ilişkin herhangi bir dönüş yapılmadığı takdirde bakanlık binasına gireceklerini belirtti.

Yaklaşık 24 saat boyunca bakanlık binasından çıkamayan personelin, tedbiren askeri helikopterle tahliye edildiği ifade edilirken, yerel medya tahliye edilenlerin arasında hamile ve sağlık sorunları bulunan personelin de olduğu bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmaların 10 Kasım itibarıyla durması için bir anlaşma imzalanmasının ardından ateşkes sağlanmış ve bölgedeki tüm askeri faaliyetler sonlandırılmıştı.