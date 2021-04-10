Mobil uygulamalara son bir yılda 553 milyon dolar harcandı

Araştırma şirketi Sensortower'ın araştırmasında, son bir yılda en çok uygulama indiren ve marketlerde en çok para harcayan ülkeler belli oldu. Türkiye'de 3.9 milyar uygulama indirildi ve bu uygulamalara 553 milyon dolar para harcandı.

Akıllı telefonların giderek daha erişilebilir hale geliyor olması, pandemi alışkanlıkları, nüfus artışı vb. birçok farklı sebebe bağlı olarak mobil uygulamalar giderek popülerleşiyor. Mobil uygulama kullanım alışkanlığı, uygulamalara harcanan paranın miktarını da artırdı.

Webtekno'dan Bade İnanç Sönmez'in haberine göre; 2025’te mobil uygulamalara yapılan küresel harcama 270 milyar doları bulacak.

Yüzde 20.7 yıllık büyüme ile App Store bu payın 185 milyar dolarına sahip. Yüzde 16.9 yıllık büyüme ile Google Play Store bu payın 85 milyar dolarına sahip.

Önümüzdeki beş yıl içinde 42 milyar dolar değere ulaşacağı tahmin edilen Avrupa, mobil piyasada kilit rol oynayacak. Kategorisi oyun olmayan uygulamalara yapılan harcamalar, hem App Store’da hem de Google Play Store’da oyunları geçecek.