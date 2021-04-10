ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İngiliz mevkidaşına Prens Philip'in ölümünden dolayı taziye telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümünden dolayı taziyelerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Antony Blinken'ın, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde Prens Philip'in 99 yaşında ölmesinden dolayı taziyelerini ilettiğini bildirdi.

İki bakanın Ukrayna ve Afganistan meselelerini de ele aldığını aktaran Price, "Blinken ve Raab, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya desteklerini de yineledi. İki bakan, Moskova'nın askeri yığınak yapmayı ve kışkırtıcı söylemini bir an önce bırakmasının gerekliliğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

.@SecBlinken spoke with UK Foreign Secretary @DominicRaab today to convey his deepest condolences on the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. They also discussed Ukraine and Afghanistan. https://t.co/PVn4hASyvV — Ned Price (@StateDeptSpox) April 10, 2021

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