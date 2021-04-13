170 yıllık Reuters tarihinde bir ilk: Genel yayın yönetmenliğine ilk kez bir kadın geliyor

Reuters Haber Ajansı, editörlerinden biri olan Alessandra Galloni'nin, genel yayın yönetmenliğine getirileceğini duyurdu. 170 yıllık haber ajansı Reuters'ın ilk kadın genel yayın yönetmeni olacak olan Galloni'nin ne zaman iş başı yapacağı ise belirtilmedi.

Roma doğumlu 47 yaşındaki İtalyan gazeteci Galloni, on yıl boyunca haber müdürlüğü yaptıktan sonra bu ay, emekli olan Stephen J. Adler'in yerini alacak.

Reuters News will name one of its top editors, Alessandra Galloni, as its next editor-in-chief, making her the first woman to lead the news agency in its 170-year history https://t.co/YcVZNbdlt1 pic.twitter.com/Tqh7McXFVi — Reuters (@Reuters) April 12, 2021

​Galloni'nin, 7 Pulitzer Ödülü de dahil olmak üzere yüzlerce gazetecilik ödülü bulunuyor. 4 dil bilen ve daha önce Wall Street Journal'da da çalışan Galloni'nin, 'haber ajansı birtakım zorluklarla karşı karşıyayken' dümeni devraldığı belirtildi.

Reuters, 17 Nisan 2008 tarihinde, Thomson Corporation ve Reuters Group'un birleşmesiyle 'Thomson Reuters Corporation' adı altında genişlemeye gitti. Geçen yıl Thomson Reuters CEO'luğuna geçen Steve Hasker, şirketin en büyük üç işletmesini genişletmeye odaklandı. Hasker’in stratejisinin, Thomson Reuters hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasında etkili olduğu söyleniyor.

CEO Hasker yaptığı açıklamada, “Thomson Reuters, Reuters Haber Ajansı'nın geleceğine bağlı. Haber ajansı, şirketin önemli bir parçasıdır ve bizim için değer görmektedir. Ajans bağımsız ve tarafsız gazetecilik değerleriyle bunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Kanada merkezli Thomson Reuters, 45 binden fazla çalışanla 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Haber ajansı bünyesinde gazeteci olarak çalışan personel sayısının ise 2 bin 450 olduğu belirtiliyor.