BM’den Putin-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi yorumlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Rusya ve ABD arasında açık ve olumlu diyaloğun barış ve güvenlik açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesi ile ilgili yorumunda Rusya ve ABD arasında açık ve olumlu diyaloğun barış ve güvenlik açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Dujarric, “Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan Moskova ile Washington arasında açık ve olumlu diyalogun olmasının BM'de barış ve güvenlik için devam eden çalışmalar açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki her türlü diyaloğu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Biden ve Putin arasındaki görüşmenin Amerikan tarafının girişimiyle gerçekleştiği, ABD Başkanı’nın 22-23 Nisan tarihlerinde video konferans yoluyla düzenlenecek İklim Zirvesi’ne katılması için Putin’e daha önce iletilen daveti teyit ettiği açıklanmıştı.

Açıklamada ayrıca her iki tarafın, küresel güvenliğin en önemli alanlarında diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdiği, bu diyalogun sadece Rusya ve ABD’nin değil, tüm uluslararası topluluğun çıkarına olduğu ifade edilmişti.