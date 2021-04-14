Avusturya: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden arasındaki muhtemel bir görüşmeye ilişkin açıklamada bulunarak, her zaman üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak muhtemel görüşme hakkında yorumda bulundu.

Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Medyadaki haberleri gördük. Rusya ve ABD, başkanlar düzeyinde bir görüşme düzenlemek isterlerse bu övgüye değer. Böyle bir zirvenin ne zaman ve nerede yapılacağı her iki ülkeye bağlı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Elbette Avusturya her türden üst düzey görüşmelere her zaman hazır" denildi.

Daha önce Beyaz Saray, Biden’in Putin’e önümüzdeki aylarda görüşme teklif ettiğini duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, görüşmenin nerede yapılacağını söylemek için erken olduğunu belirtmişti.