Ulyanov: Natanz nükleer tesisine sabotaj düzenleyenler olası 'yan etkileri' hafife aldı

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yükseltme kararını değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ulyanov, "Natanz'daki nükleer tesise sabotaj eylemini düzenleyenler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Anlaşması'nın yeniden uygulanması sürecini baltalamak istemiş olabilirler. Olası 'yan etkileri' hafife almış görünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Those who undertook an act of sabotage against the nuclear facility in Natanz probably wanted to undermine the process of #JCPOA restoration. They underestimated the possibility of significant “side effects”. https://t.co/e8zwT8S40s — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 13, 2021

Daha önce, İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz'daki nükleer tesiste uranyumun yüzde 60 oranında zenginleştirilmesi hazırlıklarının 13 Nisan akşamı başlayacağını açıklamıştı.

Pazar günü sabahı Natanz nükleer tesisinin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından akşam saatlerinde, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın 'terör eylemi' olduğunu duyurmuştu.