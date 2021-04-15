NATO Konseyi bakanlar toplantısı bildirisi: İstanbul Konferansı'nı memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanların toplantısının ardından yayımlanan bildiride ise NATO'nun Afganların öncülüğündeki barış sürecini desteklediği vurgulandı.

Bildiride, "İstanbul Konferansı'nı, barış sürecini ileri taşıyacak ve Doha'daki ilerlemeyi güçlendirecek bir fırsat olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan hükümetine ve Taliban'a, ABD-Taliban anlaşmasıyla ve ABD-Afganistan Ortak Bildirisi'yle başlatılan barış sürecindeki taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz" ifadesi yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Brüksel'deki temasları sırasında Türkiye'nin konferansla ilgili hazırlıkları hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Rusya'ya çağrı

Stoltenberg, NATO savunma ve dışişleri bakanlarının bugünkü toplantıda, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağını da ele aldığını söyledi.

Bunun Kırım'ın 2014'te Rusya'ya katılmasından bu yana Rusya'nın yaptığı en büyük yığınak olduğunu kaydeden Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO müttefikleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam destek vermekte, Rusya'ya gerginliği derhal düşürmesi, saldırgan tavrını bırakması ve uluslararası taahhütlerine uyması çağrısında bulunmaktadır. Bugünkü toplantı, birliğimizin önemli bir göstergesidir. Karmaşık ve rekabetçi bir dünyada NATO'yu güçlendirmeliyiz."

Blinken: Rusya'nın bölgedeki eylemlerinden dolayı derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan gerilimi de Stoltenberg ve NATO müttefikleri ile görüştüklerini, "Rusya'nın bölgedeki eylemlerinden dolayı derin endişe duyduklarını" dile getirdi.

Ukrayna'nın doğu sınırında ve Kırım'da olanları anlık olarak yakından izlediklerini kaydeden Blinken, "Şu anda o bölgedeki Rus askeri yığınağının 2014'te Kırım'ın işgalinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İran'ın uranyum zenginleştirmede yüzde 60 seviyesine çıkabileceği yönündeki açıklaması sorulan Blinken, "Bu durumu çok ciddiye alıyoruz. Uranyumu yüzde 60 zenginleştireceğiz gibi bir açıklama provokatiftir. P5+1 ülkeleri bir araya gelerek bunu reddetmelidir. Böyle bir adım, nükleer müzakerelerin ciddiyetine ilişkin soru işaretlerine neden olmaktadır" ifadesini kullandı.

Austin: Kiev’e ekipman desteği vermeye devam edeceğiz

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına da değinen Austin, oradaki gerilimi yakından izlediklerini bu konuda kaygı duyduklarını söyledi. Austin, “Rusya’ya Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’ya daha önce savunma desteği verdiklerini hatırlatan Austin, Kiev’e ekipman desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.