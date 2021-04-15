Paşinyan: Rusya ile askeri ittifakımız dış güvenliğimizin temeli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin dış güvenliğinin temelinin, Rusya’yla askeri ittifak olduğunu belirtti. Paşinyan, iki ülkenin Ermenistan’daki 102. Rusya askeri üssünün genişletilmesi konusunu değerlendirdiğini de ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Ermenistan’ın dış güvenliğinin temelinin, birkaç düzine anlaşmayla sabitlenen 'Rusya ile askeri ittifak' olduğunun altını çizmeliyiz. Bu bağlamda, Ermenistan-Rusya Ortak Kuvvetler Grubu ve birleşik hava savunma sistemi bizim için pratik öneme sahip. Bu iki sistemin mantığına göre Ermenistan’a saldırı Rusya’ya saldırı anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Erivan ve Moskova’nın, Ermenistan’daki 102. Rusya askeri üssünün genişletilmesi ve Sünik bölgesinde bir bölümünün açılması konusunu görüştüğünü bildiren Paşinyan, “Bu görüşmeler oldukça etkili. Rus sınır muhafızları Sünik’teki devlet sınırı korumasına katılıyor” dedi.

‘Dağlık Karabağ’da yaklaşık 4 bin asker kaybettik’

Ermenistan Başbakanı, 2020 sonbaharında meydana gelen Dağlık Karabağ savaşında, Ermenistan ordusunun yaklaşık 4 bin asker kaybettiğini söyledi.

Paşinyan, “Bugün itibariyle 3 bin 621 askerin ölümü teyit edildi. Kayıp listede 321 kişinin daha ismi yer alıyor” ifadesini kullandı.

Halihazırda 201 cenazesinin DNA testinin yapılmakta olduğunu dile getiren Ermeni lider, “Ayrıca kimliği tespit edilen 100’den fazla askerin cenazesi var ama yakınları farklı gerekçelerle bu cenazeleri almayı reddediyor” diye ekledi.

‘Rusya daha fazla askerimizi eğitecek’

Ermenistan ordusunun reformu amacıyla Rus mevkidaşlarıyla geniş işbirliği konusunda anlaşmaya vardıklarını anlatan Paşinyan, “Rusya, askeri okullarına daha fazla Ermeni öğrenci almaya hazır olduğunu ifade etti. Bu duruştan dolayı Rusya’ya teşekkür etmek isterim” diye konuştu.