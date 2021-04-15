Şiddetli protestoların yaşandığı Haiti'de Başbakan Joseph Jouthe görevinden istifa etti

Haiti Başbakanı Joseph Jouthe, görevinden ayrılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe açıklamazken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Ekselansları Jovenel Moise'ye istifamı sundum. Ülkeme Başbakan olarak hizmet etmek benim için onur oldu" ifadelerini kullandı.

J’ai remis ce soir ma démission au Président de la République, SEM @moisejovenel. Ça a été un honneur de servir mon pays comme Premier ministre. Je remercie les membres de mon Gouvernement, les partenaires techniques et financiers pour leur collaboration.

Que Dieu bénisse Haïti! — Joseph Jouthe (@JoutheJoseph) April 14, 2021

İstifası Moise tarafından kabul edilen Jouthe, 2 Mart 2020'den bu yana beraber görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Jovenel Moise, "Ülkemizin siyasi ve kurumsal istikrarı için güvensizliğe yol açacak sorunlardan kaçınmak ve siyasi diyalog kanallarını sürdürülmesi için Bakan Claude Joseph, Başbakan olarak atanmıştır" dedi.

La démission du Gouvernement, que j’ai acceptée, permettra d’adresser le problème criant de l’insécurité et poursuivre les discussions en vue de dégager le consensus nécessaire à la stabilité politique et institutionnelle de notre pays. Le ministre Claude Joseph est nommé PM a.i — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) April 14, 2021

Claude Joseph, Haiti'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana protesto gösterileri düzenleniyor.