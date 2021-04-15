ABD ve NATO’dan sonra Gürcistan da askerlerini Afganistan’dan çekme kararı aldı

Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, Gürcistan yönetiminin ABD ve diğer ortaklarla mutabık kalarak NATO’nun Kararlı Destek Misyonu’na (Resolute Support Mission) katılan diğer ülkelerle paralel olarak askerlerini Afganistan'dan çekmeye karar verdiğini belirtti.

İlgili açıklamayı sosyal ağlarda paylaşan Garibaşvili, Gürcistan’ın ABD ve diğer ortaklarla varılan mutabakat çerçevesinde NATO’nun Kararlı Destek Misyonu’na katılan diğer ülkelerle paralel olarak askerlerini Afganistan'dan çekmeye karar verdiğini ifade etti.

Açıklamada, “NATO, Afganistan'daki görevini bu yılın eylül ayına kadar aşamalı olarak tamamlamaya karar verdi. Bu nedenle NATO ile kararlaştırılan takvime göre Gürcistan’ın askeri birlikleri Afganistan'dan ayrılacak” ifadelerine yer verildi.

Gürcü askerlerin önümüzdeki eylüle kadar ‘ABD ile yakın koordinasyon içinde’ Afganistan'dan ayrılacaklarını belirtilen açıklamada, Gürcistan'ın 2004’ten bu yana ‘NATO’nun Afganistan misyonunun en büyük katılımcılarından biri’ olduğu ve halihazırda 860 Gürcü askerin Afganistan'da görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

“Onlar, ülkemizin uluslararası güvenlik için kolektif sorumluluk yükünü onurlu bir şekilde taşıyabileceğini kanıtladılar” vurgusun yapan Garibaşvili, Gürcistan'ın NATO misyonuna başarılı katılımının ‘stratejik hedef olan Kuzey Atlantik İttifakına üyeliğe ulaşmak için önemli bir faktör’ olacağının altını çizdi.

Daha sonra Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Gürcü askerlerin çekilme kararının ayrıntılarını açıkladı: “Gürcü askerleri misyona fedakarca katılımlarından dolayı bizzat arayıp teşekkür etmeyi gerekli gören ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e minnettarım.”

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili’nin dün gece yayınlanan açıklamasında, Gürcü askerlerin Afganistan'daki görevleri sırasında hem NATO'dan hem de ortak ülkelerden yüksek not aldığı vurgulanarak, “Gürcistan ordusu, NATO yolunda kolektif savunma ve güvenlik görevlerini layıkıyla yerine getirme kabiliyetinde olduğunu kanıtladı” denildi.

ABD ve NATO’nun 2004’ten bu yana Afganistan’da yürüttüğü operasyonlar sırasında 32 Gürcü askeri hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi ise yaralandı.