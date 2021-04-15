BM: ABD ve Rusya arasında işbirliğine ihtiyaç var

Rusya ve ABD arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, bu işbirliği desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın brifingde, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlarını ve ABD’nin Moskova Büyükelçisi’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasıyla ilgili olarak, “ABD ile Rusya arasındaki gerilimi ve bu konuda atılan adımları çok iyi biliyoruz” dedi.

Dujarric, “Günümüzde dünya üzerinde çok güçlü etkiye sahip ABD ve Rusya’nın özellikle dünyadaki önemi, Güvenlik Konseyi’nin iki daimi üyesi olarak önemleri göz önünde bulundurarak aralarındaki işbirliğine ihtiyaç olduğunun altını çizmeye devam ediyor. Bu işbirliğini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.