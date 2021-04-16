NASA: Otobüs büyüklüğünde bir asteroid Dünya ile Ay'ın arasından geçti

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'nın yakınından geçen bir asteroite ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Otobüs büyüklüğünde' olduğu tespit edilen asteroit, 'gezegene birçok sabit uydudan daha yakın bir şekilde' saatte 54 bin mil hızla Dünya ile Ay arasından geçti.

Asteroitinise 159 bin mil olduğu açıklandı.

The Daily Mail'de yer alan habere göre NASA ayrıca, asteroitin Dünya için 'herhangi bir tehdit oluşturmadığını' belirtti ve yörüngesinin cismi Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geçirip, Güneş'e Merkür'den daha fazla yaklaşarak asteroit kuşağına geri götürdüğünü açıkladı.

Sanal Teleskop Projesi'nden gökbilimcilere göre ise, '2021 GW4' olarak adlandırılan asteroid, güvenli bir mesafeden geçerken Dünya için hiçbir tehdit oluşturmadı ve daha yakın olsa bile Dünya'nın atmosferinde yanacak kadar küçüktü.

Teleskopla görülemeyecek

Öte yandan, asteroitin uzaklığı nedeniyle büyük teleskoplar dışında gözlemlenmesinin imkansız olduğu belirtildi.

İlk olarak 6 Nisan'da tespit edilen gök cismi, Güneş'in etrafındaki bir turunu 650 günde tamamlıyor.

'Dünya'ya Yakın Cisimler' (NEO) olarak adlandırılan gök cisimleri, Dünya'ya 'potansiyel risk oluşturan cisimler' olarak tanımlansa da, kategorik olarak risk kategorisine alınan gök cisimlerinin önemli bir kısmının Dünya'dan uzak noktalardan geçtiği biliniyor. GT3 ismiyle sınıflandırılan bu risk grubuna, Dünya-Güneş mesafesinin yarısından daha az bir mesafeden geçen her gök cismi dahil ediliyor.